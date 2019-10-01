新北市八里區有家小早餐店老闆娘方鳳儀，人稱「九十分阿姨」，袖珍身材配上娃娃臉，讓人無法相信已年屆53歲。她歷經丈夫外遇、拋妻棄子，還遭倒會負債五百萬等打擊，曾二度想不開，先到摩鐵服藥自殺，獲救後又在醫院割腕，但閻王統統拒收。劫難後她想通了，每天拼命到最多兼4份工，一天只睡3小時，還不忘展現大愛，免費提供愛心餐給學童。

方女從基隆嫁來新北市，前夫為八里的「鰻苗大王」，「但美滿婚姻不長久，生完3個小孩後，2004年左右，丈夫和大陸籍女員工外遇，連孩子都不要了。」獨留她得想方設法，讓一家四口活下來。

除了租現在的小地方開早餐店，她還曾兼差在鐵工廠當女工、也在火鍋店端過盤子、又做過大樓清潔員等，最多一天曾兼4份工作，直到現在，仍維持清晨5點多出門，凌晨近1點才回家，每天僅睡3小時的辛苦生活。

除了經營早餐店，方鳳儀還去診所兼職，在休診後當清潔工貼補家計。（圖／黃威彬攝）

「5、6年前吧，有學生在我的早餐店半開玩笑說，阿姨我考那麼好，妳都沒有鼓勵我喔？讓我動念決定做這件事。」方女一個人在小店內忙著，邊向記者陳述綽號由來。

她口中的「這件事」，就是當地國中、小學生，只要任一科考試成績達90分，憑考卷即可上門換一份美味的「薯餅熱狗捲」早餐，幾年下來，至少已送出數千份，鼓勵不少學童。「其實，就算沒達90分，只要家境不好的小朋友成績進步，我也會送。」

記者採訪當下，3個國中男生就邊打鬧邊走進店裡喊著：「阿姨，我們要領獎品！」被推派的「代表」秀出考卷，似乎怕她看不清楚，手還向前舉得直挺挺，方女很快瞄了一眼考卷，滿臉笑容說：「好棒好棒，馬上給你們哦。」小男生們直盯煎台上熱氣騰騰的「獎品」，領到後才高興離開。

方鳳儀深夜收工後，娓娓說出自己曾自殺獲救的過往。（圖／黃威彬攝）

校門口的導護老師告訴記者，方女自發性的善舉，比新北市府針對低收戶學童開辦的「幸福晨飽早餐補助計畫」時間更早。這對開在八里國中校門口、營收卻深受「少子化」影響，每月不過萬把塊收入的小店而言，無異沉重負擔，但她仍「一意孤行」，相當不容易。（未完）（記者／李明軒）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)