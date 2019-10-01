國民黨將徵召菜農林佳新投入戰局。（陳淑娥攝）

台中市立委第一選區（大甲，大安、外埔、清水、梧棲）是農業大鎮，民進黨由現任立委蔡其昌爭取連任，國民黨將徵召韓國瑜五虎將之一的林佳新迎戰；由於蔡挾立法院副院長優勢積極建設海線，林菜農出身主打和基層「接地氣」，該選區將呈現一場不一樣的選戰，讓選民耳目一新。

民進黨參選人現任立委蔡其昌在本屆拿下8萬4355票，大贏國民黨3萬1062票，以60.14％得票率高票當選立委；藍營將第一選區視為艱困區不是沒原因，深具知名度的蔡其昌是清水人，長期耕耘地方基層實力雄厚，為海線建設不計其數獲好評，被稱為「最強立委」。

打出「接地氣」的「最強菜農」林佳新是雲林人，高喊不畏戰要替農民發聲，強調長期與農民接觸，深知他們的辛苦及需要，政治素人沒包袱就衝就拚；林佳新說，「大家認刺客赴戰場就是受死，但民心思變，韓國瑜都能拿下高雄。」他要將「空降」弱點轉為優勢，打一場不一樣的選戰。

地方人士分析，國民黨本屆立委選戰受大環境影響致吃鱉，不過由於去年九合一大選，台中市由綠地變藍天，地方士氣大振，人人充滿希望，面對民進黨強敵蔡其昌，藍軍下屆將推出的菜農林佳新，由於是空降人選，除了要力爭紅黑派力挺外，勢必得勤走基層讓農民有感。而國民黨黨中央預計周三會通過徵召林佳新出戰第一選區。

(中時 )