許維恩和林柏昇（KID）2017年底分手後，傳出無縫接軌馬來西亞的同門師弟呂銳，去年底更被抓包在台北同居，起先兩人堅決否認交往，直到今年6月，呂銳才分享與許維恩的親密照認愛，許維恩更當起男友的老闆。9月4日晚間，本刊直擊兩人從高鐵南港站甜蜜現身，呂銳還情不自禁地摟住許維恩，更一度伸手疑似撫摸許維恩的酥胸，接著小倆口搭車回到許維恩的東湖住處，坐實同居傳聞。

CTWANT 娛樂追緝令》夜煲同居情 直擊許維恩高鐵站撫胸曬恩愛

由於馬來西亞男星呂銳在台灣的知名度，遠遠不及KID，許維恩和他交往後，反而可以享受不受打擾的私人空間。九月四日晚間八點十三分，本刊直擊許維恩和呂銳一起走出高鐵南港站，兩人一路上有說有笑；走出閘口後，許維恩順手將隨身背包交給男友，呂銳也自然快速地接過背包，展現溫柔體貼的一面。

許維恩和呂銳在高鐵南港站全程親密互動，呂銳更在大庭廣眾下又抱又一掌撫上許維恩胸口，等車之餘不忘增進感情。

許維恩接著和男友走到高鐵站外等車，過程中她話匣子一開就停不下來，呂銳也專心地聆聽。但聽著聽著，呂銳忽然伸出左手，勾住許維恩的小蠻腰，將她摟進自己的胸膛，本來話說個不停的許維恩，稍稍停頓了一下，緊緊地靠著男友；此時，接送許維恩的車已經抵達，兩人仍捨不得分開，過了好一會兒，才一起坐進車內，回到許維恩的東湖住處。

比起剛開始交往的低調，許維恩和呂銳認愛三個多月後，愈愛愈大方。今年七夕，男方貼出許維恩穿著細肩低胸禮服的火辣照片，還大方告白：「七夕情人節快樂！妳真的太美了。」又調皮地補了一句：「別誤會哦！我指的是耳環和項鍊。」讓網友直喊「閃瞎了」。

小倆口同車直奔東湖，一前一後進入許維恩香閨，共度浪漫的夜晚。

呂銳七月出席新片《大地回春》記者會時，免不了被媒體追問戀情發展，原本站在一旁的許維恩，當場以老闆兼女友的架勢，跳出來為愛人擋駕，「一直聊我們的私事幹嘛！」要媒體專心聊電影相關的話題，強勢護愛。

不過，許維恩和呂銳的緣分，全因她的前經紀公司「海王天璽」牽線。二○一七年九月，許維恩演出電影《醉後愛上你》，該片導演呂楊是呂銳的弟弟，許維恩才因此結識在馬來西亞擔任模特兒的呂銳。當時「海王天璽」對外型帥氣的呂銳很有興趣，開始和他商討簽約事宜，但隨著電影殺青，呂銳回到馬來西亞，簽約一事就沒有進展。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

呂銳在記者會上被媒體逼問戀情，以老闆之姿站台的許維恩立刻跳出來擋話題。（圖／衛視電影台提供）

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(中時電子報)