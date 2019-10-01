國民黨總統參選人韓國瑜民調下跌，旺旺中時日前公布最新民調顯示，蔡英文總統以39.1％支持度領先國民黨參選人韓國瑜的25.4％，韓未拓展中間選民恐是一大關鍵。傳出親民黨主席宋楚瑜持續走訪基層，有藍營本土派支持者向他表達希望「換瑜（宋楚瑜）再上」。然而，宋若參選，其牽動的能量將對藍綠造成多大影響，外界高度關注。

2020總統大選親民黨動向備受關注。親民黨組織部主任張碩文曾表示，親民黨幕僚作業一直是用2個方案在討論，一個是親民黨主席宋楚瑜親自參選，另一個則是徵召或與合適對象合作，沒有主戰、主和。然而，據《鏡周刊》報導，宋走訪基層時，受到部分泛藍選民勸進，也有藍營本土派支持者希望能換宋楚瑜再上。橘營人士透露，隨著韓聲勢走低，泛藍選民未表態比例升高，泛藍基層對韓沒信心，盼能有第3組總統人選，增加明年大選投票的動力。

該報導也提及，橘營人士估算，蔡英文得票可望從500萬票起算，韓國瑜至少也有400萬票，仍有300萬的選民沒表態，成橘營可爭取的目標。該人士認為，宋現階段握有各項國政白皮書及地方人馬，待最後一刻上場也不遲。黨中央規劃10月中旬召開會議討論大選議題，在此之前宋不會有太大的動作，不無可能拖到11月才拍板。

(中時電子報)