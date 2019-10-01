米塔不斷往北移動，目前位於基隆北北東方海域上，將沿著太平洋高壓邊緣向北前進。（摘自中央氣象局）

米塔颱風終於走了，台灣已脫離暴風圈範圍，氣象局解除陸上颱風警報。今（1）日受颱風及其外圍環流影響，臺灣中部以北及東北部地區仍有短暫陣雨及多雲天氣，氣象專家吳德榮表示，接下來一週將是「秋高氣爽」好天氣，各地轉乾、晴時且多雲；白天微熱、晚上微涼。

中央氣象局指出，米塔颱風正以每小時18公里速度，向北移動。台灣已脫離暴風圈範圍，預估今（1）日中午後解除海警，但對臺灣北部海面仍構成威脅。依最新（1日8時）「路徑潛勢預測圖」顯示，米塔目前位在基隆北北東方海域上，將沿著太平洋高壓邊緣向北前進，今日上午進入東海，未來轉偏北北東再轉東北；週四（3日）到達韓國。

暴風圈侵襲範圍圖。米塔預計今日上午進入東海，未來轉偏北北東再轉東北；週四（3日）到達韓國。（摘自中央氣象局）

天氣方面，中央氣象局指出，今（１）日颱風及其外圍環流影響，馬祖有短暫陣雨，臺灣中部以北及東北部地區為短暫陣雨後多雲，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

另外，氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》發文表示，隨著米塔的離去，引入乾空氣，明（2至4日）開始，全台各地將轉乾，呈現晴時多雲、「秋高氣爽」的好天氣；白天微熱、早晚微涼，需注意午後及南部山區有零星陣雨。

今日各地氣溫：北部23至30度、中部23至32度、南部23至33度、東部23至35度。

(中時電子報)