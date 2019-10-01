港人何韻詩上月29日參加反送中遊行時，遭胡、梁姓男子潑紅漆，檢方依組織犯罪等罪嫌聲押，台北地院審理認為，組織犯罪部分檢方舉證不足，但2人已對妨害名譽及毀損認罪，沒羈押必要。裁定胡20萬、梁10萬元交保，胡交保後批評警方辦案有針對性，是受總統蔡英文指示辦案。內政部長徐國勇對2人交保有意見，盼北檢抗告，警政署也建請檢察官即時提出抗告。北檢今早針對2人聲押案是否抗告，進行研議中。

另警方逮捕胡、梁2人後，昨搜索胡位在新北市板橋板城路的消防工程公司，起出標語旗幟「今日亂香港、明日毀台灣」、「何韻屎滾回去」等標語，並從手機照片發現胡以及主嫌副理事長陳友達等人涉案，拘提陳友達7人到案，今將依組織犯罪移送台北地檢署複訊。

雖然警政署指出，根據專案小組搜索現場查獲相關不法事證，均足以證明此次暴力攻擊行為，係具「預謀性、計畫性、組織性」的犯罪行為。另胡嫌曾有多次暴力攻擊不法紀錄，且查獲7名共犯到案，證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，2嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦。

警政署也擔心，嫌犯未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪可能性，致危害他人之虞。專案小組將建請承辦檢察官對本案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查，防止再次犯罪。

檢方今早已針對聲押是否抗告一事進行研議，因為抗告准駁不是內政部長及警政署說了算，如果沒有確切事證逕提抗告下，若被高院「打槍」駁回，對案件偵辦沒有幫助。

(中時 )