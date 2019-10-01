颱風夜地底也不平靜！今（1）日凌晨高雄市六龜區、花蓮近海總共發3次地震，其中高雄六龜是1時12分先發生芮氏規模4.4的地震，深度14.2公里，最大震度高雄旗山、屏東三地門，都是4級。2時42分在同一地點，深度12.6公里的位置又發生規模4.2的地震，最大震度屏東三地門3級，高雄旗山、台南七股同為2級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，昨（30）日傍晚18時38分在高雄市美濃區也有一次規模4.0的地震，發生位置和六龜區的2次地震其實非常接近，基本上都是位於同一個破碎帶。如果把時間拉遠一點，或許可視為2016年初美濃地震的餘震。而這一帶規模3、4的地震並不罕見，如果沒有太異常的現象，可視為地底能量正常釋放，不用太緊張。

至於今天凌晨1時54分在花蓮近海發生的規模3.8地震，最大震度宜蘭縣南澳鄉4級、花蓮縣和平鄉等地3級，是屬於一起小區域地震。陳國昌說，這是位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處的隱沒帶上方，地震更是頻繁，規模3.8也不算大。

(中時 )