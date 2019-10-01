13年前，雙城在美聯系列賽遭洋基橫掃，至今在季後賽被洋基打了10連敗。前年的外卡戰指望一場決生死，結果也被洋基宰掉，如果說紅襪是洋基的宿敵，那麼洋基就是雙城的仇敵了。雙城今年自比為屠龍的勇士，準備斬殺洋基這條惡龍！

媒體很喜歡這個「屠龍」的比喻，今年的對決彷彿是「勇者鬥惡龍」。時間拉遠到2003年，雙城季後賽累積對洋基2勝13敗，6度殺進分區系列賽，6度倒在洋基腳下，雙城總裁高喊「屠龍」就是要燃起全隊同仇敵愾的鬥志。

可惜洋基總教練波恩(Aaron Boone)對這話題毫無興趣，「這很呆，我根本懶得講。我們深知對方的本事，必須拿出全力，稍一不慎就會陷入危局。」波恩認為過去的冤仇無關緊要，總之打倒對手就是了。總管凱許曼(Brian Cashman)也是這麼想的。

「每一年情況都不同，但我們都找出方法戰勝對手。即使如此這也跟今年的比賽無關，我們打不好的下場就是打包回家。」輕敵乃兵家大忌，凱許曼希望洋基不要因為過去的勝負影響到今年的心態。光頭哥賈登納(Brett Gardner)補充說：「我知道過去的恩怨，但雙方現在跟那時候是完全不同的隊伍。」

唯有「法官」賈吉(Aaron Judge)興致勃勃，「我很興奮，我季後賽跟雙城交手過一次(2017年外卡)，他們今年更厲害了，投打全面升級，還有那些全壘打。我很有信心，好好發揮就能有好結果。」

洋基、雙城今年都是百勝球隊，洋基例行賽對雙城4勝2負，其中一場打到14比12，該次3連戰總共打了30比27，足見兩隊火力之凶猛。

(中時電子報)