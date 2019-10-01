網友留言。（摘自批踢踢網頁）

Wecare高雄臉書。（摘自Wecare高雄臉書）

網友紛紛到該花枝丸攤販打氣。（摘自該花枝丸臉書網頁）

日前有網友貼文表示，自己的兒子在北部任職高階主管，在面試一個台大畢業的新鮮人時，覺得各方條件優秀，可惜卻是非不分，亂批評國民黨總統參選人韓國瑜，因而落選！此文一出，引起熱議，現有網友起底，兒子的真實身分竟然是在夜市賣深海花枝燒？此文一出，更引爆網路瘋狂

討論。

該網友日前在某韓粉後援會粉專表示，自己的兒子在北部任職高階主管，在面試一個台大畢業的新鮮人時，覺得各方條件優秀，是人中之選，可惜卻亂對韓國瑜大肆批評，讓兒子覺得此台大生空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！

此文一出，引發網友議論，反韓臉書粉專《Wecare高雄》表示，該網友的兒子這樣不就是違反就業服務法？依照就服法第5條規定，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。文末並勸面試落榜的台大畢業生要去勞工局投訴一下。

而批踢踢八卦板，有許多網友很好奇到底這位主管是誰？紛紛探詢其下落。其中網友j26381579發文表示，「韓粉幻想文，當然如果大家覺得夜市路邊攤賣花枝算是大公司的高階主管就算了，不過人家還跟綠的合照欸」！更貼出一張攤位的照片，引起許多網友朝聖，有網友看了環境大讚，「先不管別人怎麼說，這攤看起來乾淨衛生又用心，逛到的時候我會捧場」！此文一出，雖尚未能獲得證實，但已立刻引起網友熱烈討論。

(中時電子報)