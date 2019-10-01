活春宮也是藝術？就有民眾大白天在台南美術二館露台，看到一對男女全裸忘情激戰， 於是立即拍下PO上網，影片曝光後在臉書瘋傳，引起網友熱議留言表示「沒想到美術館也能逛到讓人情慾高漲」、「新的裝置活藝術吧」、「沒在怕的…」。

一名網友30日在臉書《爆料公社》貼出一段影片，只見一對戴著口罩的男女，大白天全裸站在美術館露台上忘情衝刺，當時男子呈現站姿、女子則半趴扶在牆上，雖然距離遙遠，但一前一後的姿勢，疑似正在陽台激戰，不顧可能被發現的危險，縱情享受。

網友看到這段叫人看了臉紅的影片，驚呼連連表示「大白天這樣好嗎？」、「沒想到美術館也能逛到讓人情慾高漲」。

台南市警方對這段光天化日下的活春宮，已主動介入偵辦，表示已依據影片找到男主角，訊後依妨害風化罪嫌送辦，同時提醒網友，勿張貼、散播影片或截圖，否則恐觸犯兒少法與妨害風化罪。

(中時電子報)