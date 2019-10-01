根據美國媒體報導指出，美國籃協主席克朗吉洛表示，預計12月份公布明年東京奧運35人集訓大名單，屆時這份名單將是巨星雲集。

美國男籃上個月在世界盃因為缺少大牌球星導致創下史上最遜色的第七名成績，而過去兩周已有10位巨星等級的球員表態願意批上美國隊戰袍征戰東京奧運，這些球星包刮了勇士史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林、火箭哈登、韋斯布魯克、湖人安東尼戴維斯、快艇里歐納德、保羅喬治、熱火吉米巴特勒，甚至已經參加過三屆奧運的詹姆斯也願意展開四度征程。

那為何NBA球星們會對於世界盃和奧運有如此大的差別待遇呢？美國籃協主席克朗吉洛說，重要性不同，世界盃是拿奧運門票，因此這些大牌球星的關注重點都放在奧運殿堂，期待它們能夠勇於表態參加意願。

美國籃協預計12月公布35人集訓大名單，其中20人將獲邀參加訓練營，12人入選最後參賽名單。美國籃協在世界盃同樣公布了35人大名單，但最終31人退出，不少人遭受罵名。

(中時電子報)