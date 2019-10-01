中心距離台灣陸地將近100公里左右。(翻攝自 彭啟明臉書)

昨天深夜至凌晨米塔好有愛！天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，昨天米塔颱風的最終路徑，是走在臺灣北部外海，中心距離陸地將近100公里左右。氣象達人彭啟明也指出，幸好颱風較強的十級風暴風半徑並未碰觸到東北部陸地，「不然可以看出颱風十級風半徑通過的彭佳嶼，出現平均風高達12級，陣風達16級，如果出現在北部，會是非常嚴重的災情，和目前的情境是有很大的不同。」

彭啟明在臉書上指出，原先預期米塔颱風可能受台灣地形影響，偏西登陸東北角，但這過程當中只有略為西偏一些，颱風的較強十級風暴風半徑並未碰觸到陸地，反而是受到太平洋高壓環流帶動，直接快速往北，對台灣是相當有利很幸運的路徑。

彭啟明說，這次北部感受到較強風勢，不過台灣本島多數地方在沿海，平均風7級，陣風11-13級，臺北盆地內，偶有強陣風，但和十級暴風圈內的強風相比，幸運很多。而雨勢上，暴風圈壟罩的區域，颱風的螺旋雨帶，也給北部帶來顯著的降雨，其中宜蘭山區超過500毫米、新北火燒寮450毫米，陽明山也440毫米，桃園的拉拉山330毫米，其他北部雪山山脈也都有200毫米以上。

(中時電子報)