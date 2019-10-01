「Swatch X You」客製機台落腳台北101，亞洲第一家快閃店即起至11月3日止。（Swatch提供）

「Swatch X You」台灣小吃限定畫布限時推出，可打造滿滿台灣風味的訂製表。（Swatch提供）

去年風糜全球、在IG臉書造成轟動的「Swatch X You快閃店」，繼法國羅浮宮、瑞士蘇黎世機場後，即起至11月3日正式登台落腳台北101，成為全球第三站，且是亞洲第一站，只要15分鐘就能快速訂製自己專屬、獨一無二的腕表，想要訂製表不必苦等、更不必花大錢，只要3950元就能搞定。

結合趣味、藝術和街頭流行的「Swatch X You」專屬客製化體驗，一直是Swatch最受歡迎的品項之一，以往只能上網訂製，做好了之後再空運來台，等待時間較久。如今要價不菲的客製化機台就在台北101，等待時間縮短到15分鐘，而且選擇更多元，包括羅浮宮藍白紅現代畫布、經典名畫等，皆可裁切自己喜愛畫作的局部製成手表，饒富趣味。

為慶祝「Swatch X You」專屬客製機台來台，Swatch特別推出以台灣小吃為主題的畫布，色彩繽紛又充滿台灣味的畫布，打造充滿本土風情的個人專屬腕表，並可在表底藝印上名字縮寫或留言，凡購買兩只兩只「Swatch X You」表，送2張威秀電影票，送完為止。

(中時 )