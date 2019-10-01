百達翡麗Ref.997-101J 骨董懷表，以嵌木畫詮釋迷霧行舟的景緻，充滿東方風情。（Patek Philippe提供）

百達翡麗深耕大中華市場，圖為Ref.5089G-083「龍」嵌木畫腕表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗（Patek Philippe）鐘表藝術展終於來到亞洲，即起至10月13日於新加坡海灣金沙劇場登場，這是繼2012年杜拜、2013年慕尼黑、2015年倫敦和2017年紐約之後的第五站，除了展出百達翡麗鐘表博物館珍藏的骨董表外，並發表多款限量表，將華人最愛的紅色融入腕表設計當中，充滿喜氣。

展場總共有十個主題空間，包括「電影院展廳」、重現日內瓦百達翡麗沙龍的「拿破崙展廳」、骨董時計典藏展區、百達翡麗博物館展廳等，百年來深耕華人市場的百達翡麗更展出多件彩繪中式帆船、祥龍、猛虎等東方圖騰的骨董時計作品，充滿濃濃的東方風情。

其中最具意義的包括1842年百達先生 (Antoine Norbert de Patek )在30歲生日當天收到的懷表（P-1)、1868年品牌為匈牙利Koscowicz伯爵夫人打造鐘表史上第一只腕表 (P-49)、1925年首枚具有萬年曆功能的腕表 (P-72)，以及保持25年超級複雜功能時計記錄的Calibre89懷表等。

百達翡麗Ref.992-153G「虎」懷表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗在1868年生產的第一只手鐲型腕表。（Patek Philippe提供）

百達先生（Antoine Norbert de Patek )在1842年收到30歲的生日禮物P1懷表。（Patek Philippe提供）

除了骨董懷表和圓頂座鐘，百達翡麗為祝賀新加坡建城200周年，推出數款僅在新加城販售的限量腕表，包括以景泰藍琺瑯描繪新加坡地圖的Ref.5531世界時間腕表和限量僅12只的Ref.5303陀飛輪三問表。另還針對大中華市場推出中國紅限量表，包括黑紅漸層對比表盤的Ref.5930世界時間計時碼表、搭配紅色橡膠表帶的Ref.5167Aquanaut不鏽鋼表，從表盤、表帶都是紅咚咚的Ref.5067 AquanautLuce鑽表等，充滿喜氣。

百達翡麗為慶祝新加坡建城200年推出琺瑯彩繪新加坡地圖的Ref.5531世界時間腕表。（Patek Philippe提供）

從表盤、表帶都是紅咚咚的Ref.5067 Aquanaut Luce鑽表。（Patek Philippe提供）

搭配紅色橡膠表帶的Ref.5167Aquanaut不鏽鋼限量表 。（Patek Philippe提供）

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