民進黨日前慶祝成立33週年，在中央黨部前舉辦「台灣派對」黨慶活動，前總統陳水扁現身受到支持者熱烈簇擁，他更感嘆表示「非常高興回到睽違11年的民進黨中央黨部，非常開心也百感交集」。對此，有評論認為，民進黨讓阿扁高調重返黨中央，顯置法治於無物，恐掀年輕族群、中間選民的反彈。

陳水扁日前北上參加民進黨黨慶活動，氣色看起來相當好，現場支持者頻替他打氣。然而，中監要求阿扁謹守不上台、不演講、不談政治、不受訪等「四不原則」，但扁仍受訪，遭質疑違反規定。據中評社報導，民進黨執政放水、置法治於無物，恐讓原本忍受陳水扁散步、直播的年輕選民、中間選民反彈。

該報導指出，陳水扁保外就醫曾答應台中監獄「四不原則」，但當天聽到黨秘書長羅文嘉說等等會讓陳水扁說話時，現場一片譁然，羅則笑笑態度曖昧，之後陳說了約莫30秒的話。該報導稱，民進黨在私菸案、高鐵遺落300萬事件中，法治形象受挫不少，如今再度視保外就醫的四不規定於無物，「喬」扁受訪說話，等同民進黨執政放水、置法治於無物，恐讓原本忍受陳水扁散步、直播的年輕選民、中間選民反彈。在2020的選戰操作上，究竟是禮遇陳水扁拉攏獨派所獲得的支持多，還是反彈民進黨目無法紀的多，仍有待觀察。

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(中時電子報)