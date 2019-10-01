邦交生變？陳建仁將訪梵蒂岡 09:172019/10/01 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梵諦岡是天主教的聖地。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今上午發出通知，將舉行副總統陳建仁赴教廷訪問記者會。引發外界注目是否台灣和歐洲唯一邦交國梵蒂岡有生變情形發生？據悉，陳建仁此次出訪，希望能深化和教廷的互動和邦誼。 據《中央社》報導，陳建仁曾在2018年10月率團訪問梵蒂岡，當時是參加已故教宗保祿六世封聖儀式，2016年9月，陳建仁前往梵蒂岡，出席德蕾莎修女封聖儀式。此次出訪，是要深化和教廷的互動。 (中時電子報) #陳建仁 #梵蒂岡 #教廷 #邦交 也許您會感興趣 推薦閱讀 鞏固台灣邦交 美參議院通過台北法案 04:102019/09/27 全球財經 薛瑞福：帛琉、馬紹爾恐與台斷交 04:092019/09/28 話題觀察 美國助台 還是害台 04:102019/09/28 時論廣場 大陸與吉里巴斯恢復邦交 簽署聯合公報 09:152019/09/28 兩岸 辣台妹下台 台灣才能苦盡甘來 04:092019/09/29 焦點新聞 尼加拉瓜拉警報？外交部：兩國邦交友好 13:122019/09/29 政治 陸外交70年 從求同存異走向世界 04:102019/09/30 焦點新聞 送暖外交，代價知多少 04:102019/09/30 時論廣場 守住邦交國 陳以信：台灣應與美中衝突保持距離 09:462019/09/30 政治 我邦交國海地政局不穩 反對派要總統下台 21:552019/09/30 國際 政治熱門新聞 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 黑韓恐遭處開除 李正皓臉書驚見1450帶風向？ - 政治 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 民進黨變了？深綠農民仰天長嘆：我挺韓被… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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