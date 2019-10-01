總統府今上午發出通知，將舉行副總統陳建仁赴教廷訪問記者會。引發外界注目是否台灣和歐洲唯一邦交國梵蒂岡有生變情形發生？據悉，陳建仁此次出訪，希望能深化和教廷的互動和邦誼。

據《中央社》報導，陳建仁曾在2018年10月率團訪問梵蒂岡，當時是參加已故教宗保祿六世封聖儀式，2016年9月，陳建仁前往梵蒂岡，出席德蕾莎修女封聖儀式。此次出訪，是要深化和教廷的互動。

(中時電子報)