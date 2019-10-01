勇士在媒體日上球隊總管梅耶斯宣布浪花弟克雷普生確定不會在全明星賽前復出，因此依據賽程推算，他至少會缺陣55場比賽。
克雷湯普生的左膝十字韌帶在上賽季總冠軍系列賽受創，賽季結束後接受手術治療，雖然復原狀況良好，但勇士仍決定小心面對，不讓他過早復出。
有心人士依據梅耶斯的話語來計算，克雷湯普生至少要因傷缺席超過55場比賽，而這段時間史提芬瑞不會輪休，希望能帶領勇士維持競爭力。
(中時電子報)
勇士在媒體日上球隊總管梅耶斯宣布浪花弟克雷普生確定不會在全明星賽前復出，因此依據賽程推算，他至少會缺陣55場比賽。
克雷湯普生的左膝十字韌帶在上賽季總冠軍系列賽受創，賽季結束後接受手術治療，雖然復原狀況良好，但勇士仍決定小心面對，不讓他過早復出。
有心人士依據梅耶斯的話語來計算，克雷湯普生至少要因傷缺席超過55場比賽，而這段時間史提芬瑞不會輪休，希望能帶領勇士維持競爭力。
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