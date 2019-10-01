美國國會對共和黨籍總統川普發動彈劾調查，讓川普怒不可遏，但川普同黨同志、聯邦參議院的共和黨領袖今天表示，如果聯邦眾議院決定彈劾，他「別無選擇」，唯有同意審判。

上週吹哨者報告曝光，讓人擔心川普恐試圖以近4億美元美國援助換取烏克蘭領袖政治好處後，民主黨領導的眾院對川普展開彈劾調查。

如果眾院通過所謂的「彈劾條款」，彈劾就可進入共和黨掌控的參院，參院將舉行審判，判定總統是否有罪。

聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）今天告訴CNBC電視台：「我將別無選擇，唯有接手處理。」

他說：「根據參院規定，如果眾院走上那條路，我們就必須接手處理。參院彈劾規定非常明確。」

有人認為麥康奈會動用職權，藉著完全避免審判，破壞由民主黨發動的彈劾；麥康奈今天說他會同意審判，似是要平息相關揣測。共和黨掌控的參院對川普所涉指控與調查多保持沉默。

眾院3個委員會表示，對相關文件發出的傳票已寄給川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。曾任紐約市長的朱利安尼先前在電視上表示，他要求烏克蘭政府「鎖定」前副總統拜登（Joe Biden），也就是川普2020大選可能遭遇的民主黨候選人。\

(中央社)