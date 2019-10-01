睡覺時真的不要把手機放在身邊！日前有一名14歲少女因為在晚上睡覺時一邊充手機一邊聽音樂，在熟睡後手機電池竟然整個爆炸，由於當時手機的位置太靠近少女頭部，使少女當場被炸死。

據《太陽報》報導，事情發生在哈薩克共和國(Kazakhstan)的一個村莊中。被炸死的少女名叫阿魯娃(Alua Asetkyzy Abzalbek)，她的遺體在第二天早晨才被人發現。根據法醫檢驗的結果，他們研判阿魯娃當時將手機放的太過靠近頭部，導致手機爆炸時直接重傷她的頭部，造成她當場死亡。而手機爆炸的原因，根據警方現場調查發現，阿魯娃的手機插頭都有確實的插進插座中，因此造成該起悲劇的原因是充電後手機過熱造成。

目前警方尚未公布爆炸手機的品牌，而事發之後阿魯娃最好的朋友，15歲的Ayazhan Dolasheva在社交媒體上發文表示「我仍然不願相信它(指阿魯娃死亡)」「沒有你，對我來說真的太難了。我非常的想念你」等語，一字一句都是對摯友的思念。

(中時電子報)