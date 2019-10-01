行政院長蘇貞昌今（30日）上午8時前往中央災害應變中心，檢測視訊操作情況，卻發生與花蓮縣無法視訊連線狀況，蘇苦等12分鐘後才出現影像，蘇貞昌當場面露不悅說，「現在我要等多久？」讓亞洲警察學會秘書長葉毓蘭痛批蘇貞昌，誰讓你這麼囂張！

葉毓蘭於臉書以「誰讓你這麼囂張」為題，狠批蘇貞昌。葉毓蘭更表示，現在已經是2019年，少演宋朝的包公大戲唱黑臉，想把徐榛蔚鍘了不成？

葉毓蘭痛批，姑不論你們在選前賤招盡出，派了陳明文的大護法去花蓮代理縣長，在那裡翻箱倒櫃準備把傅崐萁夫婦徹底毀滅，沒想到徐榛蔚還是高票當選了，而且還當得好好的，不只天下雜誌讓她封后，就以昨天颱風來襲時，花蓮縣府與鄉鎮長聯手防救災的認真，而非枯坐等候蘇大院長的召喚，她就可以預言，徐榛蔚當選連任了。

葉毓蘭更譏諷，「連神明都敢騙的人，果然好大，我們好怕」！

(中時電子報)