南方澳跨海大橋今天傳出倒塌。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真）
南方澳跨海大橋今天傳出倒塌。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋，在今天（1日）傳出倒塌，是否有人員傷亡，宜蘭縣消防局仍在了解中。

(中時 )

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