台中市警察局犯罪預防科響應目前熱門開箱文活動，也在台中市政府警察局臉書粉絲專頁分享平常辦理各項宣導活動，會攜帶、使用各類宣導器材的開箱照片，仔細看可了解警方為了在宣導時拉近與民眾距離，透過寓教於樂方式，將犯罪預防宣導資訊宣傳給民眾知道，開箱內容包含了手偶劇布景板、電流急急棒、彈珠檯、九宮格、拼圖、仿真毒品等道具，還有2位熱情可愛、活力十足的大頭警察娃娃，可謂非典型的警察開箱。

台中市政府警察局臉書粉絲專頁發開箱文還不忘犯罪預防宣導，特地po出2張開箱照片要粉絲看一看有什麼不一樣？原來差別在於第2張照片大頭警察娃娃腳下有幾片大麻葉圖片。

警察局也在留言處向粉絲說明，依據我國毒品危害防制條例，大麻屬於第2級毒品，為中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，急性中毒時會產生記憶及認知能力減退、焦慮、憂鬱、多疑、失去方向感等症狀，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」，藉以提醒民眾抽大麻菸百害無一益，可別耳根子輕，誤信藥頭誘毒話術而沾染毒品。

(中時 )