挨批颱風天耍官威 蘇貞昌：畫錯重點 10:022019/10/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢前受訪。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，對於前一日前往中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊動怒，被國民黨立委批評是耍官威、秀過頭，蘇表示那個地方叫做應變中心，災害應變就是要快、要準，如果電話打不通，視訊連不上，要怎麼災害應變？他最重要的是建立機制、提升效率，至於說噹誰、釘誰、講誰，那都是畫錯重點。 (中時 ) #災害 #災害應變 #中心 #應變中心 #災害應變中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 客家文化發展中心舉行「乙未戰爭」影片講座 18:312019/09/27 生活 微軟 擴大在台AI研發中心 04:102019/09/28 產業特刊 慶百年！玉井農會農特產直銷中心明開幕 08:292019/09/28 生活 汐止新台五路清晨豪雨狂炸 汽機車陷泥流 09:592019/09/28 社會 又一國淪陷！東帝汶也發現非洲豬瘟 17:412019/09/28 生活 米塔颱風逼近 國防部災害應變中心已完成一級開設 22:362019/09/29 軍事 乾等12分鐘！蘇貞昌怒：我要等多久？ 09:342019/09/30 政治 盧秀燕主持防颱會議成立災害應變中心1級開設 11:312019/09/30 政治 嚴德發親坐鎮防颱 國軍3萬4千餘人待命 16:522019/09/30 軍事 蘇貞昌等12分鐘發怒 唐湘龍指輸30萬票不必官腔官調 23:192019/09/30 政治 政治熱門新聞 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 韓國瑜還能重演去年逆轉勝？網道破關鍵冷回 - 政治 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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