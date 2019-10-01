行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，對於前一日前往中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊動怒，被國民黨立委批評是耍官威、秀過頭，蘇表示那個地方叫做應變中心，災害應變就是要快、要準，如果電話打不通，視訊連不上，要怎麼災害應變？他最重要的是建立機制、提升效率，至於說噹誰、釘誰、講誰，那都是畫錯重點。

(中時 )