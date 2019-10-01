大聯盟今年出現4支百勝球隊、4支百敗球隊，皆是前所未見。特別是美聯，3支分區冠軍全是百勝，外卡爭奪也不如以往激烈。美聯百敗球隊多達3支，更扯的是中區居然有兩支百敗球隊(老虎、皇家)。今年的戰力「M型化」嚴重，強隊與弱隊愈來愈懸殊。

美媒CBS擔憂這是導致觀眾人數連續4年下滑的原因之一，部分球隊根本沒打算競爭，每天準時出去挨揍，白白讓強隊衝高戰績，例如金鶯今年被對手狠狠打了981分，也就是專門給人送菜。幾年前小熊、太空人從爛隊大翻身也一定程度助長了這種風氣。

洋基今年傷兵累累仍勇奪103勝，不少勝場是靠爛隊幫忙，同區百敗的金鶯就是他們的大補丸，全壘打和勝場任吃任拿。中區的印地安人93勝拿不到外卡看似悲情，其實扣掉老虎、皇家兩個沙包的貢獻，印隊的戰績僅有63勝61敗。

太空人(美西)、道奇(國西)為什麼給人這麼強的感覺，是因為他們那區沒有特別的爛隊。太空人淨勝分280分(總得分減去總失分)、道奇273分亦是鶴立雞群，比如說雙城也是百勝球隊，但淨勝分僅有185分。

強弱懸殊讓例行賽無趣，好處是可以讓季後賽熱度提升，畢竟都是令人屏息的百勝球隊大戰。前年太空人決戰道奇，是暌違47年首次「百勝球隊之間的世界大賽」。今年沒意外應該也會上演相同的戲碼，畢竟百勝球隊有4支那麼多。

(中時電子報)