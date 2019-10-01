南投縣立委第1選區（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）選民結構藍略大於綠，目前呈現藍綠對決情勢，現任立委馬文君為國民黨提名人，將拼4連霸，挑戰對手是民進黨不分區立委蔡培慧。

依地方人士分析，馬文君曾任2屆埔里鎮長及連任3屆立委，勤快親民的服務，贏得口碑及平日累積的政治實力，連任之路應較為穩定；一般預料，決戰勝負，草屯與埔里鎮的得票率，應是決定最後勝出的關鍵。

已連任3屆立法委員，獲國民黨提名將邁向第4任的立委參選人馬文君，是921大地震後，擔任埔里鎮長8年，當時南投縣第1選區立法委員吳敦義接任行政院長，馬在立委補選中，擊敗捲土重來的前立委也是縣長林宗男的兒子林耘生，成為南投縣首位女性立法委員。

2012年參選連任時，以6成的得票率大勝民進黨提名的學者參選人張國鑫，2016年同樣再與張國鑫兩人對決，馬文君展現超人魅力，除了競選對手張的故鄉草屯鎮，以微幅票數略為落後，其餘各鄉鎮皆全數勝出，再度擊敗對手張國鑫，順利3連霸。

民進黨本屆推出以農業專業進入民進黨不分區立委的蔡培慧與馬文君對壘，由於蔡是魚池鄉頭社村人，魚池與埔里有很深的地緣關係，近年來蔡培慧又積極返鄉耕耘，勤走基層，在地方建立深厚人脈，讓馬文君的連任之路，腹背受敵，絲毫不敢大意。

依地方政界人士分析，馬文君近20年來在地方熱誠的服務，並在各鄉鎮勤於耕耘，建立的深厚人脈係和受到的肯定，聲勢普被看好，不過本屆面臨的是民進黨不分區立委蔡培慧的挑戰，蔡是在地深耕的本土派民代，加上擁有中央執政資源優勢，更重要的是，她還有地方3鄉鎮長，包括埔里、魚池和國姓等綠色及親綠鄉鎮長的奧援，讓蔡培慧如虎添翼，並也讓要競選4連霸的馬文君面臨極大挑戰。

(中時 )