米塔颱風過後，1日全台只有復興區放假，造成桃園民眾不滿，對於這次的放假標準，桃園市長鄭文燦表示，復興區的放假是由民選的區長根據氣象資料決定，復興區因為山區雨勢較大，所以區長決定要放假。

鄭文燦表示，桃園市在早上5點半已經脫離警報，早上大概7點半，我們就解除開設，所以當然1日是不用放假的，但全台灣大部分地區都沒有放假，只有少數山區相對有放假，這很正常。

(中時 )