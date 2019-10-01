僅復興區放假 鄭文燦：區長依氣象資料決定 10:192019/10/01 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全台僅復興區放假，桃園市長鄭文燦表示，區長根據氣象資料決定。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風過後，1日全台只有復興區放假，造成桃園民眾不滿，對於這次的放假標準，桃園市長鄭文燦表示，復興區的放假是由民選的區長根據氣象資料決定，復興區因為山區雨勢較大，所以區長決定要放假。 鄭文燦表示，桃園市在早上5點半已經脫離警報，早上大概7點半，我們就解除開設，所以當然1日是不用放假的，但全台灣大部分地區都沒有放假，只有少數山區相對有放假，這很正常。 (中時 ) #復興 #區長 #鄭文燦 #山區 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 CELINE、Miu Miu名牌包淪法拍 快來搶便宜 17:542019/09/27 生活 蘇揆下周一宣布山林大解禁 22:302019/09/27 財經 桃園農博開幕 全園區碳認證 04:102019/09/29 地方新聞 中正北路南入北出匝道拚2021年5月完工 19:182019/09/29 生活 無懼颱風 108全運聖火引燃 21:562019/09/29 體育 紓解南崁交流道 2021不打結 04:102019/09/30 地方新聞 山區道路落石坍塌 警協助管制 09:132019/09/30 生活 桃園無風無雨放假？鄭文燦：下午風勢雨勢將達標 10:452019/09/30 政治 鄭文燦視察施工河岸 機具員工全撤離 17:582019/09/30 生活 鄭文燦為選舉好大喜功？桃園交流道沒徵地先動工 20:242019/09/30 政治 政治熱門新聞 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 韓國瑜還能重演去年逆轉勝？網道破關鍵冷回 - 政治 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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