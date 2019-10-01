15大交通新制即日起上路，今天起騎電動自行車上路別忘了戴安全帽，否則將被罰錢。此外，包括變換車道前未依規定打方向燈將加重罰鍰等15項交通新制攸關荷包，提醒民眾注意。

1. 新增電動自行車開罰項目

電動自行車主擅自改裝，可處新台幣1800元到5400元；車輛速度超過時速25公里，可處900元到1800元；未依規定戴安全帽可處300元。

2. 街道巷弄限速30公里

路寬較窄且車行速度較慢的都市內巷道或區村里道路進行降速，未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，速限將從每小時40公里降為30公里，違規可依法處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

3. 車輛轉彎、變換車道前，未依規定打方向燈加重罰鍰

針對車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈加重罰鍰，從900元至1200元加重罰至全面1200元。相同車道超車時，也應打左方向燈並至與前車左側保持50公分以上間隔，再打右方向燈駛入原行路線。

4. 臨櫃刷卡繳罰單需自付手續費

銀行不再吸收民眾臨櫃刷卡繳罰款的手續費，10月1日起，該手續費由民眾自行負擔，依罰單刷卡金額收取2元~35元手續費。

5. 未禮讓視覺功能障礙者開罰

駕駛汽車行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰，較現行罰款加倍。

自行車等慢車若行近行人穿越道未禮讓視障者，罰鍰也從300元以上600元以下，加倍為600元至1200元；若因不禮讓肇事使人受傷、死亡，罰鍰亦加重為1200元至2400元。

6. 在斑馬線上堆放物品妨礙交通開罰

若在斑馬線堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，或在斑馬線旁燃燒物品發生濃煙妨礙行車視線等，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰；致人受傷或死亡者，加倍處罰。

7. 公寓大廈警衛、保全妨礙交通開罰

依法令規定，執行交通勤務警察、依法令執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊現場導護人員以外，其餘人員均不可於道路上、斑馬線上攔阻人車通行。針對公寓大廈警衛或保全人員在道路上、斑馬線上攔阻人車通行妨礙交通，可分別開罰1200元至2400元、3000元至6000元。

8. 未經許可阻礙斑馬線交通開罰

未經許可在斑馬線舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，將開罰3000元到6000元。

9. 遊覽車免徵汽燃費

因陸客限縮來台，交通部規劃自今年10月起，遊覽車免徵汽燃費1年，以協助業界紓困，預估1輛車1年可少繳約3萬元。

10. 提高小貨車載重量

現行規定小貨車總重不得超過3.5公噸，交通部放寬標準，未來中小貨車可在符合安全原則下，專案申請提高小貨車載重量，估計逾10萬車主受惠。

11. 放寬電動三輪機車載重管理規定

因應網購宅配物流業者引進電動機車載運送貨，交通部增訂電動三輪機車載重管理規定，未來電動三輪機車載重可從80公斤放寬增加至200公斤。

12. 部分機場免收國際航班降落費

因應陸客縮減來台，針對桃園、松山以外機場，10月1日起至明年3月31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線的國際航班降落費。

13. 飛花東國際定期包機，獎助地勤費

為提振花東觀光，交通部針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費50%。

14. 高鐵秋冬遊補助

配合政府鼓勵國旅所推秋冬遊補助，高鐵於10月1日至12月31日推出飯店聯票，加購高鐵車票優惠從原8折降為75折優惠。

15. 秋冬遊補助「溫泉買一送一」

觀光局研議，將補助北中南東各溫泉區協會，分別在10、11、12月推出「買一送一」優惠，並透過分區規劃接力推廣各溫泉區，強化對偏遠地區溫泉的行銷及協助。

(中時電子報)