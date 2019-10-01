台北市長柯文哲1日指出，處理國政還是要回到科學、數據和對話。（張立勳攝）

面對某挺鴻海創辦人郭台銘臉書社團，打出「支持蔡英文、下架國民黨」，台北市長柯文哲1日表示，重點不在下架誰，有沒有更好才是重點，處理國政還是要回到科學、數據、對話，不要老是拿統獨、什麼芒果乾（意指亡國感），你說芒果乾，你現在到底是要保衛台灣，還是中華民國？「小英也不敢講」。

某挺郭臉書社團，打出「支持蔡英文、下架國民黨」標語，郭辦指郭台銘自投身政治以來，中心理念都是力挺中華民國派，以下架蔡政府為主要努力方向。

柯文哲今指出，重點不是下架誰，是有沒有更好，「長期以來藍綠思維就是你只要跟我不同黨就幹掉你，只要跟我同一邊不管做什麼壞事都要cover你」，就是很討厭這種文化。

他說，像是北市松山信義立委選區，時力和民進黨整合，邏輯是不對的，不是要下架誰，在台灣除了5％民眾，不敢講百分之百，只有北韓才有百分之百，95％都是台灣派，台灣主體、優先不用去懷疑人家。

柯文哲強調，他長期對某個黨或某些政治人物一直抹紅他就很感冒，不要用「馬維拉」、「扁維拉」的方式去處理國政問題，還是要回到科學、數據、對話，為什麼講這次的口號是「國家治理」，就是不要老是拿統獨，什麼芒果乾，你說芒果乾，到底現在是要保衛台灣還中華民國，蔡英文總統也不敢講。

(中時 )