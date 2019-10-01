立委黃國昌、徐永明、鄭秀玲今日召開記者會提到，台灣現行法令中，對於托育(嬰)機構的資訊揭露不足，讓家長無法獲取充分資訊，無從判斷選擇優良托育機構。黃國昌等人表示，將提案修兒少法，強化資訊揭露，讓家長在選擇前托育機構前，能獲得更充足的資訊。

黃國昌表示，目前有很多縣市，沒有將托育中心資訊公開，而這些地方政府推諉的理由是，法條說可以公開，沒有要求一定要公開。因此也導致了許多家長在選擇托育機構時無從判斷。黃國昌也提到，今年發生的叡叡事件，可看出法律對於托育機構的管理遠遠不足。

黃國昌表示，這次修法主要是有幾點：一、要求主管機關整合托育機構資訊平台；二、要求主管機關稽查、評鑑托育機構報告，必須在一個月內上傳公開；三、托育機構監視錄影紀錄保存時限延長至六個月；四、改正當前過輕罰則，追究實際負責人。

黃國昌表示，現行罰則對於違反兒少法的托育機構，沒有要求一定要公布，時力的修法版本，將會要求必須要公開違法的機構負責人姓名、機構名稱及地址，並全面提高罰鍰。黃國昌預告，明天(二日)將到衛環委員會，針對此事提出質詢。

(中時 )