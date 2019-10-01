韓9月物價衰退 該國史上首見 10:212019/10/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國官方1日（周二）公布，韓國9月通膨跌至零，呈現該國史上首見，主要歸因於農產品價格重挫以及消費者需求走低。眼見物價下滑，也使韓國央行最快在本月降息以提振經濟的可能性大增。 韓國9月消費者物價指數值（CPI）較去年同期下滑0.4％，減幅大於市場預期的0.3％，也是1965年開始發布物價以來首度年增呈現負數。 不過韓國官員強調，通膨疲弱大多是受到去年同期農產品價格異常飆升，而使得上月比較基期較高所致，並非陷入長期通縮的風險。 (工商 ) #韓國 #物價 #農產品價格 #農產品 #產品價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 子瑜打歌服「上、中、下全開」秀真實身材！網讚：太絕了 12:132019/09/27 星光 超兇女團舞蹈老師爆閃嫁！「深V白紗到肚臍」渾圓美胸大方秀 13:202019/09/30 星光 攜新北小農 板橋大遠百、台北寶慶店獨賣好食材 19:402019/09/27 生活 中美高層談判 傳10月10日在美舉行 04:092019/09/28 全球財經 郭粉砲打韓國瑜有道理？洛杉基提四大不解之處 08:062019/09/29 政治 防詐騙 韓競辦公告捐款專戶 01:132019/10/01 地方新聞 郭台銘之亂，泛藍大咖該覺悟了 04:102019/10/01 時論廣場 黑韓恐遭處開除 李正皓臉書驚見1450帶風向？ 07:372019/10/01 政治 有望翻轉！韓國瑜如何吸郭粉？他獻策三招 07:542019/10/01 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 08:302019/10/01 政治 國際熱門新聞 真心祝賀？陸建政70周年 川普推文酸好酸滿 - 國際 不只川普施壓烏總統！外媒驚爆他也在電話上 - 時事 比英女王有錢80倍！全球最富皇族竟是他 - 國際 錄影指證 美控加州導遊為陸竊機密 - 國際 川普跳腳歸跳腳 共和黨參院領袖：彈劾照程序走 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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