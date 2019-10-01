韓國官方1日（周二）公布，韓國9月通膨跌至零，呈現該國史上首見，主要歸因於農產品價格重挫以及消費者需求走低。眼見物價下滑，也使韓國央行最快在本月降息以提振經濟的可能性大增。

韓國9月消費者物價指數值（CPI）較去年同期下滑0.4％，減幅大於市場預期的0.3％，也是1965年開始發布物價以來首度年增呈現負數。

不過韓國官員強調，通膨疲弱大多是受到去年同期農產品價格異常飆升，而使得上月比較基期較高所致，並非陷入長期通縮的風險。

(工商 )