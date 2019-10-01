1名離家10多年的30多歲女子，因患厭食症血糖過低，意識不清，在北市聯合醫院和平院區住院治療，之後被同住的50多歲劉姓男子帶走，不久即因厭食症死在住處，警方將劉男送辦，劉男事後被通緝到案。台北地檢署認為劉男明知女子患病無自救能力，卻未盡照顧女子之責，導致她死亡，今依遺棄致死罪嫌起訴劉男。

檢警調查，1名30多歲女子，去年因厭食症血糖過低，意識不清，住進北市聯合醫院和平院區治療，但她住院沒多久，就被劉男以她不願住院為由，欲帶回2人住處照顧。雖然醫護人員以女子病況不佳，建議劉男繼續讓女子留院觀察治療，但劉男拒絕，仍將女子帶回住處。

不久，女子死於住處，檢警認定女子死因與厭食症有關，認定同住的劉男明知女子病重，並無自救能力，卻拒絕她接受醫護治療，執意將女子帶回住處，而未善盡照顧她的責任，導致女子死亡，涉嫌遺棄致死罪，將劉男送辦。

檢方找到女子的家屬，家屬證稱，女子離家10多年，與家人並無聯絡，不知她與劉男同住。劉男供稱，他已照顧女子10多年，但他跟女子不是男女朋友，當時是女子要求返家，不想留在醫院。

但檢方依據醫護人員證詞及女子生前病歷，發現病歷載明女子的狀況不佳，且劉男強行要將女子帶走前，醫護人員均以女子血糖過低，建議留院，當時女子因患病，其意思不能明確表達，劉卻仍將女子帶走，且未照顧她，最後導致女子死亡，劉男照顧她10多年，已符合民法規範的親屬關係，因劉男行為已構成遺棄致死罪，今依法起訴。

(中時 )