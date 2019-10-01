YouBike今早10時 恢復營運 10:332019/10/01 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風已遠離台灣，YouBike提前自今日(10／1)上午10時起恢復正常營運。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風已遠離台灣，YouBike提前自今日(10／1)上午10時起恢復正常營運。 交通局也提醒使用者，米塔颱風雖然已遠離，但為自身安全，騎車時請注意安全，特別是雨後路面濕滑，呼籲使用者減速慢行。 (中時 ) #颱風 #安全 #使用者 #營運 #減速慢行 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸核子安全 更上層樓 04:092019/09/27 論壇廣場 按讚數要消失？Facebook在澳洲展開測試 14:402019/09/27 科技 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 視訊花蓮出包臉色鐵青 竹市沒放假緩頰喊尊重 蘇貞昌防災看顏色 01:132019/10/01 政治要聞 照規定停班課 花蓮竹市1放不放都被罵 01:132019/10/01 政治要聞 瑞昱半導體跨縣市 乾脆全放假 01:132019/10/01 政治要聞 米塔面惡心善 民眾爽放颱風假 01:132019/10/01 地方新聞 颱風假不同調 竹縣市府加強溝通 01:132019/10/01 地方新聞 生活熱門新聞 北北基不放颱風假為何被噓爆？網友神解 - 生活 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 - 生活 米塔快速北移 氣象專家：台灣很幸運 - 生活 南方澳跨港大橋崩塌 橋齡曝光了 - 生活 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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