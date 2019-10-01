米塔颱風已遠離台灣，YouBike提前自今日(10／1)上午10時起恢復正常營運。

交通局也提醒使用者，米塔颱風雖然已遠離，但為自身安全，騎車時請注意安全，特別是雨後路面濕滑，呼籲使用者減速慢行。

(中時 )