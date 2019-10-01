港鐵宣布列車不停11個車站 10:342019/10/01 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸十一國慶假期，港人發起在多地集會，但繼金鐘站、灣仔站及太子站不停站後，港鐵宣布，列車於早上11時起不停銅鑼灣站、深水?站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站，荃灣站及荃灣西站。 港鐵表示，是因應有公眾活動進行，經風險評估及政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，而作出調整。 (工商 ) #11 #列車 #荃灣西站 #活動 #風險評估 也許您會感興趣 推薦閱讀 iPhone 11不怕變3眼怪 美媒揭背後盤算 00:022019/09/27 財經 兩大信評聯手講授 專案融資風險評估 04:102019/09/27 證券．權證 iPhone 11和11 Pro 分析師指在美銷售強勁 12:532019/09/27 國際 無照飆車害三命 嫌還涉詐欺遭收押 12:232019/09/27 社會 iPhone 11雙機開箱 高階款獨享快充配件 16:102019/09/27 科技 林明溱會勘馬不停蹄 竹山鎮11處道路、排水溝要改善 20:352019/09/30 政治 歐元區8月失業率 觸及逾11年新低 21:012019/09/30 財經 市場需求不振 國際油價跌 07:192019/10/01 國際 《科技》iPhone 11三雄首周成績單，新色、保險成果粉最愛 10:002019/10/01 財經 《商情》需求疑慮，打壓周一紐約期棉收黑 10:002019/10/01 財經 兩岸熱門新聞 建政70週年 習近平致辭全文 - 兩岸 陸國慶閱兵 東風100超音速巡航導彈亮相 - 兩岸 中共建政致詞 習：推動海峽兩岸關係和平發展 - 兩岸 《大閱兵》一次看懂習近平領導下的5次大閱兵 - 兩岸 香港外國使節：做最壞打算 陸駐港軍力倍增至萬人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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