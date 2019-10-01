大陸十一國慶假期，港人發起在多地集會，但繼金鐘站、灣仔站及太子站不停站後，港鐵宣布，列車於早上11時起不停銅鑼灣站、深水?站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站，荃灣站及荃灣西站。

港鐵表示，是因應有公眾活動進行，經風險評估及政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，而作出調整。

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