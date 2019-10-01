今日是中華人民共和國成立70周年，香港特區政府早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。港府基於安全考慮，今年十一升旗儀式不設公眾觀禮區，各嘉賓今早(1日)透過視像直播在灣仔會議展覽中心室內觀看儀式。大約1.2萬位嘉賓獲邀出席升旗儀式，包括署理行政長官張建宗等多名官員、中聯辦副主任陳冬，以及政商界人士。

張建宗在酒會致詞表示，提到近月部分激進示威者持續及不斷升級的行動，破壞秩序，衝擊法治，令出現下行壓力經濟雪上加霜，廣大市民對現今陌生的香港感到震驚和傷心。他指，市民迫切期望盡快走出目前困局，政府已展示最大誠意，展開對話工作，深入社區，與不同背景階層的市民對話，希望溝通化解分歧。

今早會展周邊保安嚴密，附近道路被巨型水馬圍封，連接中環廣場和會展的天橋入口封閉，入場人士要由地面經過水馬陣，進入會場。而會場不同出入口都有防暴警察戒備，在會展對開一段龍和道有警方路障，維港海面亦有至少3艘水警輪停泊。

(中時 )