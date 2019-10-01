在「郭柯王」三結義破局後，前立法院長王金平原本亟欲拉攏親民黨參選總統，但現在機會似乎越來越渺茫！因為，親民黨最強總統候選人宋楚瑜將再度御駕親征！據媒體報導，由於親民黨內反對王金平的聲浪非常強大，因此，最後由宋楚瑜親自參選的機率將越來越高。

據《鏡傳媒》報導，為佈局明年大選，親民黨擬定A、B套方案，前者是結盟，B方案就是宋楚瑜再度御駕親征。本來若鴻海創辦人郭台銘確定參選，親民黨就將啟動A方案。但該方案在郭退選後，起了變化，王金平雖表態積極，但親民黨合作意願始終不高。B套方案就是宋楚瑜再度御駕親征。

且親民黨內反對合作聲浪始終蓋過支持聲浪，反對派認為，親民黨能在2016選戰贏得漂亮，關鍵就是「母雞效應」，只有宋再度出馬才能帶動立委選情，否則親民黨選情將不樂觀，如果無法衝破5％的不分區門，連3％的政黨補助門檻都都沒衝過話，親民黨恐將泡沫化。

(中時電子報)