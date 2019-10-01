今年正逢大陸建政七十周年以及美陸建交四十周年，但雙方因貿易戰，兩國關係陷入僵局，美國總統川普不僅賀詞較俄羅斯總統普丁以及北韓最高領導人金正恩等人的賀詞更為「簡短」，更在他的推特上大酸大陸，稱華府已意識到陸企圖超越美野心，並表示在他的帶領下，美國終將贏得最後勝利。

川普9月30日推文表示，大陸正呼籲一個冷靜、理性的解決辦法，但表現非常糟糕，然而美國在你們最喜愛的總統領導下，（經濟表現）持續屢創新高，「就算民主黨人什麼都沒做，我們正開始而已」！

川普並引用作家兼大陸問題專家沃德（Johnathan Ward）的話：「多年後，美國終於意識到，北京有計畫及雄心，超越美國成為21世紀經濟與軍事超級強權；而現在發生的就是，美國總算加以回應（謝謝你川普總統），這正發生貿易領域中，正在軍事領域競爭中成形。」

川普最後在推文中說：「我們正贏得勝利，我們將會獲勝，他們不該毀壞我們和他們的協議。生日快樂，中國！」

“China Trade Turmoil: China Urging a CALM AND RATIONAL Solution.” @MariaBartiromo @FoxBusiness China is doing very poorly while the USA, under your favorite President’s leadership, continues to soar to new heights - and, despite the Do Nothing Democrats, we have just begun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

“After many years, the United States is finally waking up to Beijing’s plans and ambitions to pass us as the dominant economic & military superpower in the 21st Century. What’s happening now is that the U.S. is finally responding (thank you President Trump). This is taking..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

....place in TRADE, it’s taking shape in Military Competition.” Johnathan Ward, author and China expert. We are winning, and we will win. They should not have broken the deal we had with them. Happy Birthday China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

此外根據新華社報導，許多國家領導人與國際組織負責人紛紛致電或致函大陸國家主席習近平，祝賀中共成立七十年。報導首先指出，俄羅斯總統普丁表示：「值此中共成立七十周年之際，謹致以最熱烈的祝賀。七十年來，中國取得舉世矚目成就。中國在國際舞臺上享有當之無愧的崇高威望，在解決重大全球性問題方面發揮著重要作用。俄中互為不可替代的戰略夥伴。我非常珍視我們的友誼，願繼續同你緊密合作，共同造福俄中兩國人民。祝中國人民吉祥安康。」

報導指出，川普在賀詞中表示：「祝賀中華人民共和國成立七十周年，祝福中國人民享受和平與繁榮。」

(中時電子報)