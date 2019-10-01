南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 中時電子報 吳侑縈 、中國時報、 李忠一 、 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭南方澳跨海大橋坍塌。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳跨海大橋於今(1)日9點左右，驚傳坍塌並壓垮3漁船，現場還有油罐車燒起濃煙陣陣。據目擊者表示，九點左右整條大橋突然無預警坍塌，而當時有一台油灌車正行駛在橋上，在橋坍塌的瞬間因為地心引力的原因，整台車被帶著一起墜下。目擊民眾表示，該車在差不到100公尺即到達橋的另一頭，驚悚的畫面令目擊民眾仍十分驚恐。 蘇澳跨海大橋於今(1)日9點左右，驚傳坍塌並壓垮3漁船，現場還有油罐車燒起濃煙陣陣。據目擊者表示，九點左右整條大橋突然無預警坍塌，而當時有一台油灌車正行駛在橋上，在橋坍塌的瞬間因為地心引力的原因，整台車被帶著一起墜下。(影片/讀者提供) 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落。 據傳，目前除了油罐車外還有3漁船遭壓垮，船上現在已經救出5名還有6名外籍漁工等待救援，至於事發原因仍需要釐清。 蘇澳大橋坍塌(影片/讀者提供) 宜蘭南方澳跨海大橋坍塌。（讀者提供） (中時電子報) #大橋 #坍塌 #油罐車 #漁船 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 上千輛重機車會師西螺大橋 老街藏寶圖引導遊西螺 18:412019/09/28 生活 新首鋼大橋建成通車「百里長街」延長至51.5公里 12:212019/09/29 兩岸 山區道路落石坍塌 警協助管制 09:132019/09/30 生活 鄭文燦視察施工河岸 機具員工全撤離 17:582019/09/30 生活 淡水汽車四輪朝天翻覆 幸駕駛輕傷 23:022019/09/30 社會 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 01:032019/10/01 生活 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 10:422019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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