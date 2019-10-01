蘇澳跨海大橋於今(1)日9點左右，驚傳坍塌並壓垮3漁船，現場還有油罐車燒起濃煙陣陣。據目擊者表示，九點左右整條大橋突然無預警坍塌，而當時有一台油灌車正行駛在橋上，在橋坍塌的瞬間因為地心引力的原因，整台車被帶著一起墜下。目擊民眾表示，該車在差不到100公尺即到達橋的另一頭，驚悚的畫面令目擊民眾仍十分驚恐。

蘇澳跨海大橋於今(1)日9點左右，驚傳坍塌並壓垮3漁船，現場還有油罐車燒起濃煙陣陣。據目擊者表示，九點左右整條大橋突然無預警坍塌，而當時有一台油灌車正行駛在橋上，在橋坍塌的瞬間因為地心引力的原因，整台車被帶著一起墜下。(影片/讀者提供)

南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落。

據傳，目前除了油罐車外還有3漁船遭壓垮，船上現在已經救出5名還有6名外籍漁工等待救援，至於事發原因仍需要釐清。

蘇澳大橋坍塌(影片/讀者提供)

宜蘭南方澳跨海大橋坍塌。（讀者提供）

(中時電子報)