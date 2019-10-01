去年九合一選舉，自喻禿子、賣菜郎的韓國瑜勇闖綠營大本營參選高雄市長，以非典型國民黨政治人物之姿，扳倒磨劍近20年、挾執政優勢的陳其邁，從起初不被看好到讓高雄久違的藍天再現。然而，韓近日民調下跌，有網友問及，「如何證明韓無法像去年逆轉勝？」有網友回文分析，並直言「除非韓有辦法拿出牛肉，不然很難翻轉」。

網友kylinweapon在PTT發文問及「如何證明韓無法像去年逆轉勝？」他指出，去年的陳其邁，比較像今年的蔡英文。韓則一如往常的在選前三個月以前被壓著打，之後逆轉勝。他說「別忘了韓可是藍營的阿扁」。

對此，網友GYda認為，韓國瑜不像藍營的阿扁，他說當初扁贏2000是因為國民黨長期執政，後來民進黨出來爭取選總統，所以有了「換人換黨做做看」的想法出現，加上宋也想要拚總統，結果導致偏藍分裂，讓陳水扁撿到。

他提及，韓國瑜在選高雄的時候像是2008年的馬英九，因為民進黨負面形象差，讓民眾不信任，國民黨用了「討厭民進黨」贏得縣市首長選舉。然而，過不到一年，韓變像第二任的馬，冒出一些爭議事件，加上國民黨為了蹭當時高人氣的韓，護航太難看，讓國民黨的形象漸漸比民進黨還要差。

韓有辦法逆轉勝嗎？該網友認為，「有難度、沒那麼簡單」。他說因為當時去年他沒執政，沒有包袱，今年因為有執政、有包袱在，加上總統大選檢驗一定比縣市首長兇。他直言，除非韓有辦法拿出牛肉，足以蓋掉他的爭議事件讓民眾不再討論，不然很難翻轉。

(中時電子報)