今天是中共建政70周年，大陸國家主席習近平在閱兵前發表講話。提到兩岸部分只有2句話。他說，在前進的征程上，要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，「推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

對照今天的十一閱兵談話，中共總書記習近平昨天晚間在慶祝中共建政70年的招待會晚宴上致詞時強調，「要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人，任何勢力都無法阻擋的。」

對於香港問題，習近平則表示，要繼續全面、準確貫徹一國兩制港人治港、澳人治澳高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，我們相信，有祖國的全力支持、有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港、澳門一定能夠與祖國內地同發展共進步，明天一定會更好。

(中時 )