外交部次長謝武樵今天宣布，副總統陳建仁預計10月10日晚間至15日前往教廷進行「聖德專案」，將參與13日舉行的封聖大典，除晉見教宗方濟各，也將視察駐教廷大使館參與當地舉辦的光藝術展。據了解，陳建仁此行會依往例邀方濟各訪台。

教廷此次封聖的五人先人包括原基督教聖公會牧師亨利紐曼樞機主教、聖嘉祿婢女會萬尼尼修女、聖家修女會曼其迪揚修女、聖母無染罪傳教修女會杜思修女、亞西西聖方濟各在俗第三會平信徒貝斯女士。

總統府今天上午舉行記者會，由謝武樵宣布陳建仁此行出訪行程，訪團成員除陳建仁伉儷外，還有謝武樵和必要隨行人員共11人，預計13日參與封聖典禮，並由教廷依慣例安排逐一晉見教宗方濟各。陳建仁此行也將視察駐教廷大使、參與世界的光藝術展，並與外籍神職人員聚會。

由於方濟各11月將前往亞洲訪問，媒體詢問是否可能前來台灣？謝武樵表示，根據教廷公布的行程，此行先去泰國再到日本，我方在此過程中也會對其訪問發展密切關注，雖然陳建仁去年和前年晉見教宗時都表達希望教宗來台，但從教廷公布行程看來，此行除泰國和日本外並無其他規劃。

教廷近日與大陸密切接觸，希望能拓展與陸的關係，若教廷與大陸建交，我方是否願意維持邦誼？謝武樵表示，我國與教廷邦交穩固，從副總統此行出訪即可證明，我方也希望天主教在大陸可享受自由民主。

(工商 )