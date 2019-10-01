米塔行進路徑可讓各國預測跌破眼鏡，氣象局本來預估它會切過東北角，最終閃過台灣。(圖擷自詹姓網友/中央氣象局)

天佑台灣！米塔颱風最終從彭佳嶼海面通過，沒對北台灣造成更大損害。米塔行進路徑可讓各國預測跌破眼鏡，氣象局本來預估它會切過東北角，最終閃過台灣，沒帶來更劇烈的16級陣風。氣象專家指出，究其原因是高壓帶動影響，讓米塔以對台灣最幸運的方式通過。

中央氣象局副局長鄭明典今早在臉書上表示，彭佳嶼感受到的米塔颱風：平均風12級，陣風16級。他也指出，米塔颱風周邊其實不時的有強對流發展，但是都沒影響台灣，是好事。

有網友在他臉書上留言，本來預測會切過東北角，後來並未如此走，因此各種模式都是電腦推估的，老天爺要怎麼走這步棋還是摸不透，也不必怪氣象局不準，各國氣象單位都跌破眼鏡！或許是高壓及時東退，才讓米塔閃過台灣，天佑台灣。

氣象達人彭啟明指出，這次颱風最早預測是宮古島到琉球附近通過，經過預測大調整，沒想到最後通過與那國島附近。原先預期米塔可能受到台灣地形影響，中央山脈拉扯，可能偏西，但這過程當中只有略為西偏一些，颱風的較強十級風暴風半徑並未碰觸到東北部的陸地，颱風反而是受到太平洋高壓環流帶動影響，直接快速往北，這個結果對台灣是相當有利很幸運的。

氣象專家賈新興認為，米塔對台灣有愛，最終的路徑走在台灣北部外海，中心距離陸地將近100公里左右。米塔在彭佳嶼的平均風高達12級，另外，氣象局的數字顯示，當地陣風達16級，比氣象局昨晚首發的14級陣風告警來得更大。

台灣颱風論壇也說，米塔對台灣算是友善，之後颱風將在明晚侵襲韓國，後天變性為溫帶氣旋後，朝日本前進，之後有要前往日韓的粉絲要多加注意。

(中時電子報)