昔日撞球「漂亮寶貝」陳純甄，今日在臉書PO文：「我們的祖祖輩輩都是中國人」，更怒斥香港青年該自省，雖然立刻刪文但已引發軒然大波，稍早立刻再度PO文澄清：「我是真心愛台灣，不應該說我親共」。

陳純甄表示看到蠻多人攻擊中立的台灣人，於心不忍才提出此觀點，未料竟遭網友砲轟，對此她澄清不奢求每個人都理解，長年大陸台灣兩地奔波的她，內心有多麼記掛台灣的心，接著強調網友不該說她親共，若真如此這幾天應該忙著在微博慶祝大陸國慶，而不是在大陸封鎖的FB貼文擔心台灣人互相攻擊，此外若要回娛樂圈蹭熱度，那就召開記者會宣告復出，真的不需要這麼多小動作。

陳純甄臉書全文。（圖／陳純甄臉書）

眼見台灣人為了2020大選互相爭執外，還要為了台灣外的事添增矛盾性，讓她看了很難過才PO文表達想法，但卻無端引發軒然大波，因此刪文希望事件就此落幕，最後更再三呼籲：「不喜歡我觀點的網友可以罵我，但請不要罵我家人」。

(中時電子報)