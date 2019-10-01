台灣人愛喝咖啡，國內咖啡商機一年高達750億元，顯示黑金市場需求持續發燒。根據創業家兄弟(8477)旗下生活市集站上數據指出，2018全年咖啡商品銷量較前年暴增170%，而相關商品今年迄今的銷售年增率超過4成；因應本週到來的10/1世界咖啡日，生活市集也觀察發現「咖啡」、「咖啡機」等商品近一週內皆躍升熱搜關鍵字，買氣顯著崛起。

看好世界咖啡日帶動咖啡銷售增溫，生活市集即日起至10月6日加碼推出「世界咖啡周」專區，精選人氣咖啡、咖啡器具、茶點輕食等超過百項夯品，全面免運狂殺35折起！此外，生活市集也表示，因應許多咖啡迷們偏好方便沖泡的咖啡包，也喜歡大量採購以享受低價優惠，即日起可加碼搭配「買最大方案回饋1%集集點」活動，凡購買咖啡商品最大組數，即可獲得1%集集點回饋(1點抵1元)，買越多回饋越多，期望助消費者精省荷包，免比價買到超優惠！

濾掛式咖啡銷售年增超過120% 日本人氣款平均週銷超過7,700包

生活市集觀察指出，現代人大多生活忙碌，帶動即沖即飲、單價實惠又能喝到手沖現磨咖啡香的濾掛式咖啡躍升近年熱銷夯品。根據生活市集站內數據顯示，濾掛式咖啡今年迄今銷量年增已超過120%，熱銷價格帶落在單包8.5-30元，例如拿下生活市集9月份咖啡熱銷冠軍的

「日本熱銷濾掛式咖啡」主打日本製，每包皆以多達9g咖啡豆磨成粉，香氣濃郁不苦澀，9月平均週銷超過7,700包，大組數最低單包9元還有找，其購買族群超過8成為小資族女性。而同樣熱銷的「生活市集BEMO濾掛咖啡」，採用100%衣索比亞新鮮研磨單品咖啡豆，風味溫和且香氣獨特，頗受好評，近一週銷量較前週飆升1倍。此外，生活市集觀察表示，不少愛喝咖啡的人也喜歡自己研磨咖啡豆，一邊細細研磨，一邊品味香醇咖啡，像是相當受歡迎的「嚴選新鮮手烘咖啡豆」嚴選多國咖啡豆，採用下單後新鮮烘培，以保持新鮮度，近兩週銷量較前兩週顯著成長超過3成，又以西達摩果香日曬的口味最為熱賣。

自動研磨咖啡機銷量週成長超過9成 不鏽鋼材質+翻蓋便利性成咖啡保溫杯熱賣要素

另外，許多上班族喜歡每天早上來一杯新鮮咖啡，也讓具有自動研磨功能、只要放入咖啡豆就可萃取咖啡的咖啡機買氣持續上升，例如「siroca自動研磨咖啡機」從咖啡豆研磨到滴煮沖泡皆全自動，並利用兩段式滴煮悶蒸，可輕鬆製作香醇咖啡，27公分高的小巧體積不僅方便收納，也能增添生活質感，近一週銷量較前週成長超過9成，其購買男女比為4:6。由於近期時序入秋，氣溫明顯轉涼，也挹注生活市集咖啡保溫杯9月份整體買氣較上月提升近5成，例如「不鏽鋼翻蓋咖啡保溫杯」採用304不鏽鋼材質，安全耐用防腐蝕，並搭配180度翻蓋設計，一鍵快捷、單手飲用也方便，且杯身表面相當具磨砂質感，近一月銷量較前月大幅成長超過7成，一舉登上生活市集9月份咖啡保溫杯熱銷第一，三種任選色中以黑色經典款最受青睞。

(工商 )