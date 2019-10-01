台北101攜手台灣雕塑大師康木祥，運用退役的101超高速電梯鋼纜進行環保再生的藝術創作「無限智」，二年前獲邀至德國綠能城市迪普霍爾茨(Diepholz)展出，深受當地居民喜愛並發起「全民募資」永久典藏。

101大樓事業處營運長劉家豪30日與大師康木祥赴德國迪普霍爾茨市，於聖尼古拉教堂廣場(St. Nicolaikirche) 舉行交接揭幕儀式，並宣布居民募集的資金將運用於台北101垂直社區的減廢計畫，延續鋼纜再生藝術之資源永續的精神。康木祥指出，目前的規劃設計「無限智隨行杯」，並與台北101未來推動的減廢計畫結合，回饋綠能城市居民的心意。

發動募款購藏「無限智」鋼雕作品的城市「迪普霍爾茨」，位於德國北部的小城，以綠能城市著稱。全市1萬6千居民用電，皆利用當地的沼氣、風力與太陽能發電，自給自足。迪普霍爾茨市民對於環境永續發展的投入，與康木祥大師環保再生的創作理念不謀而合，就在為期一年的展期結束時，居民因不捨作品離開，自發性的發起以「台灣之夜」為名的募款音樂會，希望能向康木祥大師買下「無限智」，讓作品永久的留在迪普霍爾茨，作為該市的精神指標。

劉家豪表示，台北101於2011年獲得美國綠建築協會LEED白金級認證，成為世界最高綠建築後，仍繼續以超高標準自我要求，在2016年以全球最高分獲得LEED v4白金級再認證，成為全球超高綠建築新典範。未來將運用台北101垂直社區的特性推動減廢計畫，持續實踐環保行動。有了因綠能城市迪普霍爾茨加入而誕生的無限智隨行杯，將為此計畫注入更多的能量與意義，期台北101成為企業落實減廢行動的領頭羊。

(工商 )