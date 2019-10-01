南方澳跨海大橋今天傳出倒塌。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真）

蘇澳地標南方澳跨海大橋，今早9時30分驚傳出倒塌，據傳21人受傷、3漁船被壓垮，宜蘭縣消防局目前仍在了解為然坍塌原因。該座大橋是全球第2座 單鋼拱橋，因橋面長140公尺，象徵「一生一世」，如今隨著意外坍塌而成回憶。蘇澳鎮長李明哲得知大橋斷裂訝異：「這座橋應該是很牢靠才對」。

南方澳主體結構由奧地利設計的南方澳大橋，工程艱鉅，全部由耐候性高強度低合金鋼鑄成，主橋面長140公尺，寬15公尺，淨高18.5公尺，橋拱距海平面47.5公尺，加上引橋，全長897公尺。是橫越南方澳3座漁港的全球第2座單鋼拱橋，另一座在西班牙，海天相映，造型優美。

大橋主橋面由9塊重110噸箱型橋板組成，鋼拱共9塊，每塊重40噸箱，拱柱12塊，每塊重60噸，鋼纜13條，每條由13股鋼索組成，總重2700餘噸，設計結構可支撐400噸，橋面約重1600噸，安全性無虞。

由於南方澳跨海大橋是13條纜繩組成，橋面長度達140公尺，意味「一生一世」，因此宜蘭縣政府2016年舉辦一年一度「宜蘭情人節」活動時，改移至此地進行， 並將將跨海大橋打造成七夕鵲橋,邀請情侶前來，如今當時羅曼蒂克南方澳浪漫之旅，隨著大橋坍塌而成回憶。

(中時電子報)