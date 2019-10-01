左楠立委獨立參選人蘇博廷到場抗議，擔憂青年局未來的發展性不佳。（林瑞益攝）

高雄市政府青年局1日在左營區世運主場館成立，媒體問有議員質疑100億元還沒到位？高雄市長韓國瑜說，現在是雞蛋裡挑鋼筋了，請大家給青年局多點祝福。

青年局上午風光成立，現場安排勁歌熱舞，炒熱氣氛。韓國瑜在會後受訪做以上表述。

媒體問前文化局長尹立批評，青年局局長林鼎超不能苦民所苦，韓國瑜說，對於尹立的批評，他不評論，但韓也指出，這兩天推出的措施，大家可以看得到，高雄市政府很重視青年局。昨天有金融三箭，這是以服務為首要目標，而不是賺錢。

韓國瑜說，林局長很用心，經過5個月籌畫，希望北漂與外漂的青年子弟回高雄就業。林鼎超表示，青年創業方面，將以創業帶動就業，包含投資、貸款、補助與輔導，將加強輔導力道，讓青年們在開公司前 得到諮詢，在踏出第一步時很踏實。

青年局日前釋出職缺，這幾天收了近70份履歷表，應徵15個職缺；林鼎超說，北漂青年回鄉從青年局做起，希望帶動風氣，讓更多北漂公務員回高雄就業。

至於議員質疑100億元跳票？韓國瑜說，青年局今天才成立，100億到位是逐步的，青年局這麼勇敢買出這一步，但唱衰的繼續唱衰。這只是打擊想做事人的心。

韓國瑜指出，市府擠出3億元，加上銀行貸款、民間游資、創投與天使基金共20億元，這是非常好的一步，為什麼要不斷唱衰？現在不只是雞蛋裡挑骨頭，而是雞蛋裡面挑鋼筋水泥了，請大家祝福我們 讓輔導青年在創業的路上成功，而不是一連串的抹黑 潑糞，這非常的無聊，請大家多給他們一點祝福，幫助青年衝刺。

至於媒體問是否找朱立倫當副手，以及民調雪崩式下滑等問題，韓國瑜不做回應。

另外，左楠立委獨立參選人蘇博廷到場抗議，擔憂青年局未來的發展性不佳。韓國瑜說，給他一點時間。

(旺報 )