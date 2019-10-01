港人何韻詩上月29日參加反送中遊行時，遭胡志偉、梁太富2人潑紅漆，檢方依組織犯罪等罪嫌聲押，台北地院裁定胡20萬、梁10萬元交保，包括民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇盼北檢抗告之外，警政署也建請檢察官即時提出抗告。結果卓榮泰、徐國勇等人的「殷切期盼」、警政署的「建議」，北檢全都「聽進去了」，今早針對2人交保，提起抗告。

港人何韻詩上月29日參加反送中遊行時，遭胡志偉、梁太富2人潑紅漆，遭檢方依組織犯罪等5罪嫌聲押，台北地院審理認為，組織犯罪部分檢方舉證不足，但2人已對妨害名譽及毀損認罪，沒羈押必要，裁定交保。民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇等人都盼北檢抗告，警政署也建請檢察官即時提出抗告

警政署指出，根據專案小組搜索現場查獲相關不法事證，均足以證明此次暴力攻擊行為，係具「預謀性、計畫性、組織性」的犯罪行為。另胡嫌曾有多次暴力攻擊不法紀錄，且查獲7名共犯到案，證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，2嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦。

警政署也擔心，嫌犯未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪可能性，致危害他人之虞。專案小組將建請承辦檢察官對本案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查，防止再次犯罪。

(中時 )