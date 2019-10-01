羅巧倫（左）和謝晶晶是好友。取自臉書

羅巧倫經營副業有成。取自臉書

37歲的羅巧倫拍完八點檔《大時代》之後一刻不得閒，除了忙服飾、餐廳等副業，今（10月1日）早在台中一家知名醫院順利做完人生第一次的取卵手術。她受訪時表示，去年台大婦產科醫師告訴她，很多女生都是等到來不及了才後悔沒凍卵，一般女生的卵巢功能指數最基本門檻約1.5到2，她做完檢查後，報告竟顯示只有0.55，等於提早老化，讓她非常沮喪，「我就想這輩子如果沒生小孩會有遺憾，所以鼓起勇氣」。

羅巧倫取卵前先打1周的排卵針，打完針出現類似懷孕反應，她會有嘔吐、脊椎也覺得酸的症狀，醫生告訴她照出來只有3顆卵，1顆約20分之1的機會，「凍卵像買彩券的概念，如果今天的出血量不大，醫生說下個月還可以再做，如果狀況不好就先休息」。她透過好友謝晶晶介紹台中這家知名醫院，「女生過了35歲卵巢會快速老化，千萬不能拖延，為了自己、為了未來留一個機會」，據知凍卵手術每次約14至20萬不等。

羅巧倫去年發現2公分子宮肌瘤，深受腹痛困擾，醫生告訴她不是痛得很頻繁就先和它和平共處，這次檢查又顯示有子宮肌腺，「醫生說我快接近更年期，提醒我趕快凍卵，不要開玩笑了」。她說會想凍卵還有個原因是，和她一樣是演員的親姊姊何依霈身體不好，姊姊已告訴媽媽決定不婚不生，媽媽打擊很大，「弟弟雖然結婚有小孩，但媽媽看別人抱孫子，心裡多少有期待，同時又擔心我和姊姊老了以後沒人照顧怎麼辦」。

身高160公分的羅巧倫，今年5月拍《大時代》的體重約40.7公斤，到8月掉到39.7，除了體重減輕，她姻拍戲也生理期大亂，求醫後發現是子宮荷爾蒙問題。她先前透露去健康檢查，報告顯示健康無虞，但就算狂嗑澱粉類食物，體重仍升不起來，瘦到鎖骨突出被說像「難民」，她當時無奈說「還不敢穿深V的衣服露出鎖骨，怕有人看了會怕」。如今戲殺青，目前體重回升到40.3公斤。

羅巧倫愛算命，但強調自己不迷信，這次趁取卵前，也在台中抽空找通靈老師看運勢，「老師說我41歲以前一定嫁掉，命中有2個小孩，要我嘴巴甜一點、笑容多一點，不然給人不好接近，如果40歲之前遇到對象，我要結婚隨時都有，也說我1個月內會接到10集的戲約」。她說，小時家境貧苦，爸爸走了之後，媽媽帶大3個孩子，她和姊姊早期因演藝工作不穩定，「算命師說我走老運，我靠著這股力量才支撐下來」。

(中時 )