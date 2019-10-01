行政院長蘇貞昌昨赴中央災害應變中心，隨堂考調閱各縣市災害應變中心視訊畫面，花蓮縣因急於和氣象局溝通，遲了12分鐘才連繫上。國民黨團今天痛批，蘇揆耍官威，防災分顏色，從反送中遊行、高雄市議會到防災中心，通通淪為民進黨作秀場合，奉勸做好國政就是最好的政績。

國民黨團總召曾銘宗回顧今年7月丹娜絲颱風來襲時，蘇揆嘲諷高雄市長韓國瑜，答應高雄市民全力顧市政，怎麼還有餘力選總統？8月白鹿颱風襲台，對未聯繫上澎湖縣長賴峰偉而大發雷霆，實際上澎湖災情並不嚴重，三級開設根本不需要到防災中心去。

對於蘇揆昨天在防災應變中心多次提「我要等多久」，曾銘宗反問，到底要接行政院長官電話，還是處理緊急事件比較重要？全民做出最好判斷。他接著又問，8月利奇馬颱風侵台，適逢桃園市長鄭文燦出國，但當時蘇揆並未對此質疑。

曾銘宗強烈懷疑行政院在救災防災分顏色，把中央災害作為專門欺負藍營縣市長的平台，另外，中央災害應變中心權責，應協助與協調地方政府缺乏的事項，而非用於監督或噹地方政府。

曾銘宗，多起颱風來襲，卻不見蔡英文總統，顯見蔡心中只有選票，忙於選舉行程，豪不關心民眾安全與救災事宜，回顧陳水扁與馬英九執政期間，一有重大災害，陳與馬都趕在第一時間視察中央災害應變中心。

國民黨團副書記長童惠珍預告，從今天起到明年1月11日，全台灣都是民進黨想方設法造勢作秀的場合，蘇揆昨多次問還要等多久，讓媒體不斷放送，卻罔顧花蓮縣政府與氣象局積極溝通。

她痛批，現在蔡英文遇到災難都沒出面，反之想辦法保護自己、拚選票，推派很會打仗的蘇貞昌出來，昨天新竹市長林智堅沒放假，蘇揆則出來緩頰尊重林的權益，更直接盯徐榛蔚，上次風災還盯賴峰偉。

(中時 )