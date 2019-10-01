台電台中區西屯變電所，針對9月29日發生曬死貓一案，造成動物生命傷害，台電台中區處1日指出，該處表達深刻反省與歉意，強調內部已採取防範再發生措施，並啟動調查及檢討人員疏失責任。

台中區處指出，整起事件起因於內部訊息傳達落差造成貓隻死亡事件，已啟動調查，並檢討人員疏失責任，為加強同仁動物保護觀念，將接受台中市動物保護防疫處之指導，延請專業人士傳授同仁有關動物保護相關知識與作為。

台中區處說，為防止類似事件再發生，已於意外事件發生後第一時間，改善相關防止動物進入變電所影響供電之作為。例如：將補籠（防止動物誤入變電所遭電擊）移至陰涼、非陽光直曬處，並於補籠內設置水盆，供給被補動物於籠內期間所需之水分，並增加巡檢次數，務必杜絕類似事件再次發生。

台電強調，在防止變電所停電事故之同時，須多面向關照，以同理心珍惜生命愛護動物。

(中時 )